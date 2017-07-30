Драмтеатр и молодежный центр в Бийске начали ремонтировать за 30 миллионов

Средства выделены из федерального бюджета

Реставрационные работы начались в Бийском городском драматическом театре «Народный дом» и молодежном центре «Родина». На эти работы по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда из федерального бюджета выделено около 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Первые субсидии были перечислены по графику — в июле 2017 года, поэтому к ремонтным работам бригады строителей приступили 20 июля. Так, на ремонт Бийского драматического театра завезены оконные блоки. Причем подрядчикам потребовалось всего три дня, чтобы установить их в помещении второго этажа.

Одновременно начался ремонт крыши здания. Работы ведутся квалифицированно, с соблюдением строительных норм и правил безопасности, на стройплощадке минимизирован беспорядок.

«При проведении работ строителями учитывается и месторасположение здания – в исторической части города, где бывает много туристов. Темпы проведения работ – ударные. Планируется, что уже в конце июля здание театра засверкает новыми окнами, а этап ремонта крыши успеют завершить до конца августа», — говорится в сообщении.

В молодежном центре «Родина» планируется заменить систему отопления в киноконцертном зале, выполнить отделку стен, провести ремонт входной группы и кровли здания. Работы ведутся на всех участках одновременно. Строители также обещают завершить ремонт «Родины» к новому учебному году.