«Дюнкерк» Кристофера Нолана. Что смотреть в кино на этих выходных?

Все о новинках этой недели в российском кинопрокате

Так получилось, что после провального июня в российском прокате сейчас будут одновременно идти три лучших летних блокбастера 2017 года. После нового «Человека-Паука» и третьей «Планеты обезьян» до кинотеатров добралась военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана — человека, который пользуется в России огромной популярностью. Рассказываем, что смотреть на этой неделе в кино.

«Дюнкерк»

Режиссер — Кристофер Нолан

В ролях: Том Харди, Марк Райлэнс, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана

Кристофер Нолан имеет культовую славу. На его счету трилогия о Бэтмене, «Начало», «Интерстеллар», «Помни.» «Дюнкерк» — третий фильм режиссера, снятый по его собственному сценарию. В основе сюжета лежит реальная история чудесного спасения более 300 тысяч солдат в начале Второй мировой войны. Тогда солдаты британских, бельгийских, канадских и французских войск оказались в окружении немецкой армии на пляже у города Дюнкерка. В фильме события будут показаны с трех точек зрения. В главных ролях сплошные звезды, но все они делят равноценно экранное время. К слову, «Дюнкерк» будет идти всего 104 минуты – для Нолана это короткометражка. Критики уже в восторге от картины и написали ей 98% положительных рецензий. Впрочем, многие отмечают, что от «Дюнкерка» не стоит ждать откровенности и брутальности, как от «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга или «По соображениям совести» Мэла Гибсона. Кстати, на «Дюнкерк» лучше идти в IMAX. Лента снималась на специальную 70-миллиметровую пленку.

«Ужас Амитивилля: Пробуждение»

Режиссер – Франк Халфун

В ролях: Дженнифер Джейсон Ли

Первый из фильмов про Амитивилль, снятый по оригинальному сценарию. Без Райана Рейнольдса, зато с Дженнифер Джейсон Ли, которая восхитила всех прошлогодней ролью в «Омерзительной восьмерке». В центре сюжета — мать-одиночка, которая переезжает с тремя детьми в загадочный дом, не подозревая о кровавом прошлом нового жилища.

Также на этой неделе выходит в прокат комедия «Безумные соседи» с Кристианом Клавье и боевик «Овердрайв».