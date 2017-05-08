Джамала: Россию сильно задела победа Украины на «Евровидении — 2016»

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 23:46

Джамала: Россию сильно задела победа Украины на «Евровидении — 2016»

Джамала: Россию сильно задела победа Украины на "Евровидении - 2016"

Также победительница конкурса прошлого года призвала быть всех особенно осторожными

Певица Джамала из Украины, которая в прошлом году заняла первое место на песенном конкурсе «Евровидение», заявила, что боится провокаций со стороны России. Об этом она заявила накануне в интервью изданию Reuters.

Украинская певица уверена, что Россию сильно «задела» победа их страны в музыкальном конкурсе в прошлом году. Также Джамала опасается эксцессов, которые можно ждать с приближением даты конкурса. Певица попросила быть всех особенно осторожными на Украине, пишет «Лента.ру».

В прошлом году Украина заняла первое место на «Евровидении». Страну представляла певица Джамала, которая исполнила песню «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине. 

Напомним, в этом году Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе. Певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять нашу страну, не пустили на Украину из-за ее посещений Крыма.

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Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 23:46
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