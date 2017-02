Джастин Тимберлейк и Стинг выступят на церемонии вручения «Оскара»

Музыканты выступят с произведениями, номинированными в категории «Лучшая песня к фильму»

Известные американские певцы Джастин Тимберлейк, Джон Ледженд, актер и композитор Лин-Мануэль Миранда и британский певец Стинг будут выступать 26 февраля на церемонии вручении премии «Оскар». Об этом пишет «ТАСС».

Как сообщает издание, указанные музыканты выступят с произведениями, номинированными в категории «Лучшая песня к фильму». Что касается Джастина Тимберлейка, то он исполнит саундтрек Can’t Stop the Feeling! из фильма «Тролли» (Trolls). Стинг порадует присутствующих в зале композицией The Empty Chair для документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули».

Прозвучит песня How Far I’ll Go из мультфильма «Моана», вышедшего в прошлом году. Ее исполнит Лин-Мануэль Миранда. А Джон Ледженд споет две песни из мюзикла «Ла-Ла Ленд».

Напомним, в этом году фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут от России на соискание этой престижной премии в области кино.

Отметим, что в прошлом году от России на премию американской киноакадемии был выдвинут фильм «Солнечный удар» Никиты Михалкова, но лента не вошла в шорт-лист претендентов на премию.