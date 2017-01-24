Джеймс Кэмерон и автор «Дэдпула» снимут нового «Терминатора»

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Американский режиссер Джеймс Кэмерон намерен снять шестой фильм серии «Терминатор». Ожидается, что права на серию фильмов о роботах-убийцах вернутся Кэмерону в 2019 году, после чего автор «Титаника» и «Аватара» станет продюсером очередной части «Терминатора».
Как пишет Hollywood reporter, сам режиссер намерен взять на себя продюсерские функции. Режиссером же станет Тим Миллер — автор кассового хита 2016 года «Дэдпул».
Отмечается, что Кэмерон в далеких 80-х продал права на «Терминатора» продюсеру Гейлу Энн Хёрду всего за 1 доллар, но с условием, что сам сядет в режиссёрское кресло. В результате они сделали две картины, которые стали культовыми.
Пятый фильм франшизы «Терминатор: Генезис» с Арнольдом Шварценеггером довольно скромно прошел в прокате. Сам же Джеймс Кэмерон сейчас занят работой над четырьмя новыми «Аватарами». Премьера первого из них намечена на декабрь 2018 года.
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