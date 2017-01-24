Джеймс Кэмерон и автор «Дэдпула» снимут нового «Терминатора»

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 02:45

Джеймс Кэмерон и автор «Дэдпула» снимут нового «Терминатора»

Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора"

Главная новость кино

Американский режиссер Джеймс Кэмерон намерен снять шестой фильм серии «Терминатор». Ожидается, что права на серию фильмов о роботах-убийцах вернутся Кэмерону в 2019 году, после чего автор «Титаника» и «Аватара» станет продюсером очередной части «Терминатора».

Как пишет Hollywood reporter, сам режиссер намерен взять на себя продюсерские функции. Режиссером же станет Тим Миллер — автор кассового хита 2016 года «Дэдпул».

Отмечается, что Кэмерон в далеких 80-х продал права на «Терминатора» продюсеру Гейлу Энн Хёрду всего за 1 доллар, но с условием, что сам сядет в режиссёрское кресло. В результате они сделали две картины, которые стали культовыми.

Пятый фильм франшизы «Терминатор: Генезис»  с Арнольдом Шварценеггером довольно скромно прошел в прокате. Сам же Джеймс Кэмерон сейчас занят работой над четырьмя новыми «Аватарами». Премьера первого из них намечена на декабрь 2018 года.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии