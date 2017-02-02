Джеймс Кэмерон начнет снимать второй «Аватар» уже летом 2017 года

Лента выйдет в прокат в декабре 2018 года
Обладатель премии «Оскар» Джеймс Кэмерон намерен приступить к съемкам продолжения научно-фантастической картины «Аватар» уже летом 2017 года.
Как заявил постановщик в интервью, он сосредоточен сразу на четырех картинах о планете Пандора.
«Мое внимание сосредоточено не только на одном сиквеле. Я работаю над «Аватаром 2, 3, 4, 5», они все разработаны и важны в равной степени. Я только что закончил сценарий «Аватара 5», – сообщил Кэмерон в разговоре с The Daily Beast.
По словам режиссера, уже в августе он приступит к съемкам актеров в технике захвата движения (motion capture). Отметим, что вторая картина о планете Пандора должна выйти в декабре 2018 года. Ожидается, что в дальнейшем студия 20th Century Fox будет выпускать продолжения «Аватара» раз в два года.
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