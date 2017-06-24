Джоан Роулинг рассказала о втором, неизвестном Гарри Поттере

Александр
Автор: Александр Июнь 24, 2017 01:45

Джоан Роулинг рассказала о втором, неизвестном Гарри Поттере

Джоан Роулинг рассказала о втором, неизвестном Гарри Поттере

Неизвестный Гарри Поттер был прямым потомком Хардвина и Иоланты и защищал маглов

Знаменитая писательница из Великобритании Джоан Роулинг рассказала, что изначально было двое Гарри Поттеров, сообщает РИА «Новости».

Неизвестный Гарри Поттер был прямым потомком Хардвина и Иоланты. Он служил в Визенгамоте в 1913-1921 годах. Также известно, что этот волшебник занимался активной защитой маглов (простых людей, не обладающих магическими силами). Именно за это он был исключен из «Справочника чистокровных волшебников». Писательница рассказала, что неизвестный персонаж  выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

Также известно, что у этого героя был сын по имени Флимонт. В свою очередь, сын волшебника женился на Юфимии и  дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Получается, что неизвестный Гарри Поттер приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой.

Возможно, этот Гарри Поттер станет героем приквела к серии уже выпущенных книг.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 24, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью
  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью
  • Людмила Алекандровна

    Людмила Алекандровна

    На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии