Джоан Роулинг рассказала о втором, неизвестном Гарри Поттере

Неизвестный Гарри Поттер был прямым потомком Хардвина и Иоланты и защищал маглов

Знаменитая писательница из Великобритании Джоан Роулинг рассказала, что изначально было двое Гарри Поттеров, сообщает РИА «Новости».

Неизвестный Гарри Поттер был прямым потомком Хардвина и Иоланты. Он служил в Визенгамоте в 1913-1921 годах. Также известно, что этот волшебник занимался активной защитой маглов (простых людей, не обладающих магическими силами). Именно за это он был исключен из «Справочника чистокровных волшебников». Писательница рассказала, что неизвестный персонаж выступал за то, чтобы маги оказали помощь людям во время Первой мировой войны.

Также известно, что у этого героя был сын по имени Флимонт. В свою очередь, сын волшебника женился на Юфимии и дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Получается, что неизвестный Гарри Поттер приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой.

Возможно, этот Гарри Поттер станет героем приквела к серии уже выпущенных книг.