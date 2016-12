Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа

О чем будет книга, пока неизвестно



Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в Twitter о том, что работает над новым романом.

«Я сейчас работаю над ней (буквально)», — написала автор книг о Гарри Поттере в ответ на вопрос одной из подписчиц.

I’m working on it (literally). And thank you!

Также она сообщила, что роман не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические твари и где они обитают».

Мир узнал о Джоан Роулинг после выхода ее первой книги «Гарри Поттер и философский камень» в 1997 году.