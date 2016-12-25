Джоан Роулинг сообщила о создании нового романа

О чем будет книга, пока неизвестно
Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в Twitter о том, что работает над новым романом.
«Я сейчас работаю над ней (буквально)», — написала автор книг о Гарри Поттере в ответ на вопрос одной из подписчиц.
J.K. Rowling Подлинная учетная запись @jk_rowling 21 дек.
J.K. Rowling Ретвитнул(а) Sharon Piper
I’m working on it (literally). And thank you!
https://twitter.com/sharonshh/status/811574741756735488 …
Также она сообщила, что роман не связан с ее предыдущим произведением «Фантастические твари и где они обитают».
Мир узнал о Джоан Роулинг после выхода ее первой книги «Гарри Поттер и философский камень» в 1997 году.
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