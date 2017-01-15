Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись 13 января

Джонни Депп должен выплатить супруге семь миллионов долларов
Знаменитая голливудская чета Джонни Депп и Эмбер Херд в пятницу, 13 января, официально оформили развод, пишет Lenta.ru, ссылаясь на журнал People.
Бывшая жена Деппа получит семь миллионов долларов, 200 тысяч актер уже выплатил. Остальные он должен заплатить до 1 ноября 2018 года.
Также известно, что Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Что касается самого Деппа, то он оставит себе всю недвижимость.
Отметим, что голливудская пара прожила в браке недолго. Они поженились в феврале 2015 года. И уже через полтора года Херд подала на развод. Актриса объяснила свой шаг непреодолимыми противоречиями в их браке. Позже она обвинила знаменитого актера в домашнем насилии.
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