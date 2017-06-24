Джонни Депп пошутил об убийстве Дональда Трампа

Эту реплику он произнес на британском рок-фестивале Гластонбери
Известный голливудский актер Джонни Депп пошутил об убийстве президента США Дональда Трампа во время презентации своего фильма на британском рок-фестивале Гластонбери. Об этом пишет ТАСС.
«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у толпы. Публика начала ликовать после этих слов. Тогда актер уточнил, что он не имеет в виду себя. Потому он, по его словам, не актер.
«Хочу уточнить — я не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента. — Прим. ред.) давно не было, так что, может быть, пора уже», — сказал Джонни Депп.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
-
Людмила Алекандровна
На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий