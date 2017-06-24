Джонни Депп пошутил об убийстве Дональда Трампа

Эту реплику он произнес на британском рок-фестивале Гластонбери

Известный голливудский актер Джонни Депп пошутил об убийстве президента США Дональда Трампа во время презентации своего фильма на британском рок-фестивале Гластонбери. Об этом пишет ТАСС.

«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у толпы. Публика начала ликовать после этих слов. Тогда актер уточнил, что он не имеет в виду себя. Потому он, по его словам, не актер.

«Хочу уточнить — я не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента. — Прим. ред.) давно не было, так что, может быть, пора уже», — сказал Джонни Депп.