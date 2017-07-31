Эдиту Пьеху в честь юбилея наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

31 июля Эдите Пьехе исполняется 80 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки СССР Эдиты Пьехи орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
В указе сказано, что Эдита Пьеха награждена за «большой вклад в развитие отечественной культуры», а также плодотворный труд на протяжении многих лет.
Напомним, 31 июля артистке исполнилось 80 лет. На сцене она выступает с 20 лет. Свой юбилей Эдита Пьеха отметит на сцене, пишет «Российская газета».
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Нурбек
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Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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