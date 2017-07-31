Эдиту Пьеху в честь юбилея наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

31 июля Эдите Пьехе исполняется 80 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки СССР Эдиты Пьехи орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В указе сказано, что Эдита Пьеха награждена за «большой вклад в развитие отечественной культуры», а также плодотворный труд на протяжении многих лет.

Напомним, 31 июля артистке исполнилось 80 лет. На сцене она выступает с 20 лет. Свой юбилей Эдита Пьеха отметит на сцене, пишет «Российская газета».