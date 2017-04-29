Экс-солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отсудил у брата 4,3 млн рублей

Сейчас музыкант находится на гастролях

Экс-солист рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов выиграл суд против своего брата Вадима, сообщает портал russian.rt.com.

Суд постановил взыскать с Вадима Самойлова долг. Последний должен выплатить своему брату 4,3 миллиона рублей.

Сейчас музыкант находится на Украине с гастролями. Адвокат Глеба Самойлова рассказала, что ее подзащитный очень рад такому решению суда.

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