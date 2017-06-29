Экс-солист группы «Иванушки» находится в критическом состоянии в больнице

47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Экс-солист популярной российской группы «Иванушки International» Олег Яковлев сейчас находится в больнице. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет «Лайф».
Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. В больнице музыкант лежит уже несколько дней.
Напомним, в группу Олег Яковлев пришел в 1997 году. До этого он работал в театре. Первым мега-хитом в группе с участием музыканта стала песня «Тополиный пух».
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