Экс-солист группы «Иванушки» находится в критическом состоянии в больнице

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 11:46

Экс-солист группы «Иванушки» находится в критическом состоянии в больнице

Экс-солист группы "Иванушки" находится в критическом состоянии в больнице

47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Экс-солист популярной российской группы «Иванушки International» Олег Яковлев сейчас находится в больнице. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет «Лайф».

Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. В больнице музыкант лежит уже несколько дней.

Напомним, в группу Олег Яковлев пришел в 1997 году. До этого он работал в театре. Первым мега-хитом в группе с участием музыканта стала песня «Тополиный пух».

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Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 11:46
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