Экс-вокалиста «Иванушек» Олега Яковлева кремируют

Об этом заявила его возлюбленная Александра Куцевол
Экс-вокалиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в Москве, кремируют, сообщает «Комсомольская правда».
Издание ссылается на возлюбленную музыканта Александру Куцевол, которая отметила, что традиционных похорон певца не будет.
Как сообщал портал Amic.ru, Олег Яковлев умер в московской больнице ранним утром в четверг, 29 июня. Ему было 47 лет.
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