Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае

mavit
Автор: mavit Март 3, 2018 23:45

Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае

Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае
Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае

Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае

Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае

Евгений Касперский – известный во всем мире эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель — выпустил в свет книгу «Алтай – большая вода». Она стала еще одним итогом его путешествия по Горному Алтаю. А о первых впечатлениях хорошо рассказывает фильм «Большая вода Алтая», получивший гран-при фестиваля «Алтайский край – место силы».

В книге рассказывается, как сотрудники «Лаборатории Касперского» побывали в пешем походе по горам Алтая , переходили реки вброд и ходили сквозь облака, путешествовали по долине реки Аккем и видели Белуху.

Сам Евгений Касперский пишет:

«Алтай – одно из самых восхитительных и волшебных мест на Земле. Здесь не просто красиво, здесь как-то особенно «забирает». Энергетика что ли специальная в местных скалах устроена, или что-то ещё нам неведомое лежит в глубине пород. Не знаю. Но здесь и краски ярче, и вода вкуснее, и трава зеленее, и горы контрастнее».

Все средства, вырученные от продажи книги, будут перечислены в благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

Справка

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.

Фото: kasperskyLab

 

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mavit
Автор: mavit Март 3, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

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