Эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский написал книгу об Алтае





Евгений Касперский – известный во всем мире эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель — выпустил в свет книгу «Алтай – большая вода». Она стала еще одним итогом его путешествия по Горному Алтаю. А о первых впечатлениях хорошо рассказывает фильм «Большая вода Алтая», получивший гран-при фестиваля «Алтайский край – место силы».

В книге рассказывается, как сотрудники «Лаборатории Касперского» побывали в пешем походе по горам Алтая , переходили реки вброд и ходили сквозь облака, путешествовали по долине реки Аккем и видели Белуху.

Сам Евгений Касперский пишет:

«Алтай – одно из самых восхитительных и волшебных мест на Земле. Здесь не просто красиво, здесь как-то особенно «забирает». Энергетика что ли специальная в местных скалах устроена, или что-то ещё нам неведомое лежит в глубине пород. Не знаю. Но здесь и краски ярче, и вода вкуснее, и трава зеленее, и горы контрастнее».

Все средства, вырученные от продажи книги, будут перечислены в благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

Справка

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.

Фото: kasperskyLab