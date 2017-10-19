Электронные билеты — это удобно!

Заядлые театралы стараются не пропустить ни одной премьеры, внимательно следят за изменениями в актерских составах любимых спектаклей. Электронный билет в театр мюзикла, который сейчас можно приобрести, не выходя из дома, существенно облегчает задачу, ведь физически успеть в кассу в часы ее работы иногда просто нет возможности.

Особенности билета, купленного онлайн

Электронный билет, как и обычный, дает право на проход в зрительный зал и занятие указанного в нем места. Однако, в отличие от простого билета, его невозможно потерять, испортить, порвать или намочить, к тому же за ним не нужно ехать в театр и стоять в очереди в кассу. Вы сами выбираете удобное для вас место среди имеющихся, сами производите оплату с банковской карты или электронного кошелька, сами распечатываете документ. Если у вас есть современный смартфон, билет можно и не печатать, достаточно будет предъявить его на экране вашего гаджета, чтобы контролер смог проверить его наличие в базе данных.

Электронный билет в театр не является именным, что важно помнить. Поэтому обращаться с ним стоит так же, как с важным документом — не публиковать крупное и полное фото в сети, где его могут скопировать, не передавать третьим лицам. Поскольку электронный документ сложно проверить на подлинность, ведь у него нет голограммы или водяного знака, войти по нему в зал имеет право тот, кто предъявил его первым, поэтому внимательно отнеситесь к вопросу безопасности хранения вашего билета.

Что еще нужно знать

Если по каким-либо причинам вы не сможете посетить спектакль, на который купили электронный билет в театр, потраченные деньги можно вернуть, но лишь до определенного времени, не позднее, чем за 4 часа до начала постановки. Это связано с тем, что театр заинтересован в заполненном зрительном зале, поэтому для него важно, чтобы сданные билеты можно было успеть реализовать. Вернув электронный билет, вы получите возврат денег на ту же карту, с которой оплачивали покупку. Поскольку в процессе отмены также задействован банк, срок возвращения денег может составлять от нескольких минут до нескольких дней.

Не забывайте, что в театре находиться без билета в зрительном зале, служебных помещениях запрещено. Войти в зал можно за 15 минут до начала спектакля, а если во время постановки вам потребуется покинуть свое место, то контролер может попросить вас снова предъявить билет при входе в зал.