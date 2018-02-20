Эрмитаж собирался установить во дворе статую Микки Мауса, но передумал

mavit
Автор: mavit Февраль 20, 2018 17:45

Эрмитаж собирался установить во дворе статую Микки Мауса, но передумал

Эрмитаж собирался установить во дворе статую Микки Мауса, но передумал

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планировал разместить во дворе Зимнего дворца статую Микки Мауса, выполненную из черной резины. Дело в том, что каждый год во дворе музея размещают один объект современного искусства. Однако впоследствии насчет мультипликационного героя раздумали и выбрали дерево с камнями. 

«Это не памятник Микки Маусу – надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей», – утверждает директор музея Михаил Пиотровский.

Как сообщает «Интерфакс», в конце концов Эрмитаж остановился на работе итальянского скульптора Джузеппе Пеноне «Идеи из камня – 1372 кг света». Во дворе поставят дерево, а на нем – камни. Как отметил Пиотровский, в музее переживали, не будут ли эти камни падать. Также были опасения, что за ними будут пытаться залезть по дереву посетители. В Эрмитаже рассчитывают, что все обойдется.

Резиновая скульптура Микки Мауса называется «Последние дни», ее автор – американский художник Брайан Доннелли, который носит творческий псевдоним KAWS. 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 20, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии