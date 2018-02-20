Эрмитаж собирался установить во дворе статую Микки Мауса, но передумал

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге планировал разместить во дворе Зимнего дворца статую Микки Мауса, выполненную из черной резины. Дело в том, что каждый год во дворе музея размещают один объект современного искусства. Однако впоследствии насчет мультипликационного героя раздумали и выбрали дерево с камнями.

«Это не памятник Микки Маусу – надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей», – утверждает директор музея Михаил Пиотровский.

Как сообщает «Интерфакс», в конце концов Эрмитаж остановился на работе итальянского скульптора Джузеппе Пеноне «Идеи из камня – 1372 кг света». Во дворе поставят дерево, а на нем – камни. Как отметил Пиотровский, в музее переживали, не будут ли эти камни падать. Также были опасения, что за ними будут пытаться залезть по дереву посетители. В Эрмитаже рассчитывают, что все обойдется.

Резиновая скульптура Микки Мауса называется «Последние дни», ее автор – американский художник Брайан Доннелли, который носит творческий псевдоним KAWS.