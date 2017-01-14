Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 11:45

Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе

Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе

По мнению Эрнста, претензии к новогодним программам идут от молодежной аудитории

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал формат новогодних программ, которые выходят в эфир в ночь на 1 января. Об этом пишет газета «Известия».

Гендиректор заявил, что претензии к форматам новогодних «огоньков» идут от молодежной аудитории. Между тем, основной зритель этих программ значительно старше.

«Претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливы, но системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+», — отметил Эрнст.

Кроме этого, руководитель Первого канала высказался и на счет появление Аллы Пугачевой в эфире. Он сравнил певицу с салатом оливье на новогоднем столе, который российские хозяйки готовят из года в год. Он также подчеркнул, что Примадонну нужно оставлять в эфире. Эрнст отметил, что если новогодний «огонек» сделать «гиперстильным», то канал потеряет часть своих зрителей.

Как сообщалось ранее, в сети появилась петиция, в которой активисты просят руководство канала пересмотреть состав новогодних программ. 

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 11:45
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