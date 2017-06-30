«Это нелепая смерть»: Григорьев-Апполонов об уходе из жизни Олега Яковлева

47-летний бывший солист группы «Иванушки International» скончался утром 29 июня

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что все еще находится в шоке от известия о смерти Олега Яковлева. Об этом сообщает RT.

Григорьев-Апполонов выразил соболезнования друзьям артиста и поклонникам, любившим его как исполнителя песен «Иванушек International».

«Это нелепая смерть», — добавил солист.

Напомним, рано утром в четверг, 29 июня, в столице на 48-м году жизни умер Олег Яковлев. Музыкант находился в реанимации с двусторонним воспалением легких.

СМИ сообщили, что исполнитель умер из-за отека легких, возникшего на фоне цирроза печени.