«Это нелепая смерть»: Григорьев-Апполонов об уходе из жизни Олега Яковлева

47-летний бывший солист группы «Иванушки International» скончался утром 29 июня
Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что все еще находится в шоке от известия о смерти Олега Яковлева. Об этом сообщает RT.
Григорьев-Апполонов выразил соболезнования друзьям артиста и поклонникам, любившим его как исполнителя песен «Иванушек International».
«Это нелепая смерть», — добавил солист.
Напомним, рано утром в четверг, 29 июня, в столице на 48-м году жизни умер Олег Яковлев. Музыкант находился в реанимации с двусторонним воспалением легких.
СМИ сообщили, что исполнитель умер из-за отека легких, возникшего на фоне цирроза печени.
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