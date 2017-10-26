Это всё моё, родное

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Наш край, чей издательский уровень признан одним из самых высоких среди регионов страны, не видывал еще такой светлой и искренней книги. Над «Сборником сочинений к 80-летию Алтайского края» работали ученики школ в разных уголках региона, а редактором выступил наш земляк Иван Алексеев, ныне доктор экономических наук, профессор, член Союза писателей России, автор книг и статей по мировой экономике.

Авторские экземпляры

Иван Степанович живет в Москве, но года не проходит, чтобы не навестил он свой отчий Усть-Пристанский район.

– Алтайский край – моя родина, любимая, которой я горжусь где бы ни был, считаю, что это самый прекрасный на свете край, – говорит инициатор проекта. – В канун его 80-летнего юбилея решил сделать ему небольшой подарок от души, чтобы людям запомнился. Пришла в голову мысль: а почему бы не обратиться к школьникам? Одно дело – моя оценка региона, в котором я родился и окончил школу, и совсем другое – ощущения детей. Нет более объективной оценки, чем детская.

В сентябре прошлого года работа закипела. Иван Степанович вел переписку с Минобразования края и школами районов. Не было никого, кто равнодушно отнесся бы к его идее. Редактору издания удалось включить в волонтерский, по сути, проект такое количество людей, что получилось признание в любви Алтайскому краю, едва ли не самое массовое в его истории.

Сложности? Конечно, были. Но, по словам Ивана Алексеева, преодолевать их привычно:

– Я же пишу книги, поэтому функции редактора и корректора взял на себя. Вел переписку с ребятами, с удовольствием отвечал на их вопросы. Присланные сочинения редактировал, конечно, но по минимуму. Серьезной правки не было, потому что школьники хорошо постарались. Работа длилась полгода, мы постарались, чтобы книга вышла к празднованию юбилея края. Ребятишки меня радовали и веселили. Некоторые буквально на третий день спрашивали по электронной почте: «Ну когда же мое сочинение будет напечатано?»

– Иван Степанович, издавать книги нынче дорого. Искали спонсоров?

– Нет, обошелся без них. Расходы взял на себя… – собеседник выдерживает эффектную паузу и продолжает: – Затраты были только на пересылку в Алтайский край 110 экземпляров сборника, чтобы каждому юному соавтору досталось по книжке. Их я выкупил у московского издательства «Русайнс», вот и все мои финансовые расходы.

– Вы хотите сказать, что печать сборника вам ничего не стоила?

– У меня выпущено 25 книг, пять из которых стали учебными пособиями для вузов. Мне их публикация обошлась бесплатно. Есть такой вариант сотрудничества с издателями. Если материал интересен, они издают его за свой счет и приобретают по факту права на книгу.

Конечно, 110 присланных Иваном Степановичем экземпляров капля в море. Счастливыми обладателями сборника стали школьники, чьи сочинения вошли в сборник. Меж тем Алтайский край заказал еще полторы тысячи экземпляров, которые будут распределены по библиотекам районов региона.

Будут ещё проекты!

Ученицам 89-й барнаульской школы Дарье Вендеревской и Полине Афониной сразу понравилось предложение преподавателя русского языка и литературы Марины Рейнгардт. Обдумывая свои будущие сочинения, девочки и сами удивились, как много они могут сказать о крае.

Дарья, например, рассказывает о Горняке, своем родном городе:

«Мне там всегда нравилось и нравится до сих пор. Как только услышала, что могу поведать историю процветавшей некогда горной отрасли. Села и стала писать. Моя мама знакома с легендарным человеком, уроженцем села Локоть Юрием Горным, экстрасенсом и менталистом, наделавшим когда-то много шума своими выступлениями по всей стране».

Полина родилась и выросла в Барнауле, но ее многочисленная родня живет по всему краю.

– Идея участия в сборнике мне понравилась тем, что он о моей родине. Не так много сейчас издается таких книг. Моя семья часто путешествует. Езжу с мамой и папой, когда учеба позволяет. Особенно люблю бывать у своей тети в Чарышском районе. Ее село окружено снежными горами, а за ними уже Казахстан. Люблю и пешие походы в лес, и автопутешествия, когда едешь и любуешься видами из окна.

К слову, новые знакомые «АП» уже высказали готовность поучаствовать и в следующих возможных проектах. Дарья хотела бы написать о природе края, а Полина мечтает сделать книгу путешествий.

Пишут дети

Дарья Вендеревская, СОШ № 89 г. Барнаула: «Семья наша большая, дружная. Началась она в Горняке, в городе всего самого прекрасного и лучшего, в городе моей мечты. Мне бы очень хотелось там жить, когда я вырасту. А Локоть – это село радости, воспоминаний и живительной энергии. Чтобы ощутить все это, достаточно приехать туда, полюбоваться природой, поговорить с жителями. Эти люди никогда вам не откажут, ведь они добры, умеют и пошутить, и поработать, и быть с Родиной в трудное для нее время, ведь недаром очень много с Алтая героев Великой Отечественной войны».

Никита Болдырев, 11 класс, Усть-Пристанская СОШ им. Птухина: «Очень многие хотят переехать в большие города, там больше возможностей, и я согласен с этим. Но как только представлю, что редко буду видеть то, к чему с детства привык глаз: старинные дома купцов, мельницу, построенную без единого гвоздя, школу, уютнее и любимее которой нет нигде, – становится не по себе. Когда бываю несколько дней в городе, хочется вернуться поскорее в родное село, тишину и покой, где нет суеты и время никуда не торопится».

Валерия Березикова, СОШ № 5 г. Бийска: «Буланиха… При слове этом в воображении возникает образ простой русской женщины, повязанной цветастым платочком. Так, бывало, прабабушка моя называла женщин-односельчанок с улицы: Казаниха, Черепаниха, Жигалиха, Обляшиха… Вот стоит она на пригорке, чуть улыбаясь, синеглазая, золотистые косы уложены пышной короной, загорелые руки сложены под передником… А на ситцевом платье – разноцветье лугов: ромашки, незабудки, кукушкины слезки… Вот ты какая, Буланиха…»

Александр Гильдерман, 10 класс, Березовская СОШ Красногорского района: «Алтайский край – место, где я родился и живу. Но не стал бы любить его меньше, если бы здесь не было знаменитого Чуйского тракта, красавицы реки Катуни, великого Шукшина. Я люблю его просто за то, что он есть, что здесь моя семья, мои друзья».

Полина Афонина, СОШ № 89 г. Барнаула: «Мы с родителями любим ездить летом к бабушке в Березовку. Эта деревня окружена горами, которые меняются вместе со временем года. Там такое красивое низкое небо, на нем видно каждую звездочку, каждый мерцающий спутник. В городе небо как будто под куполом, который пропускает только самые яркие звезды. Пройдись по деревне – ощутишь доброжелательность людей. Там все друг друга знают, относятся с доверием, с пониманием».