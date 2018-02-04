Евгений Дятлов с программой «Городской романс» приезжает в Барнаул в марте

mavit
Автор: mavit Февраль 4, 2018 23:46

Евгений Дятлов с программой «Городской романс» приезжает в Барнаул в марте

Евгений Дятлов с программой «Городской романс» приезжает в Барнаул в марте

31 марта на сцене театра Драмы выступит Евгений Дятлов с программой «Городской романс».

Бархатный баритон необыкновенной красоты; теплота и нежность исполнения; великолепный вкус и бесконечное обаяние; поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами. В репертуаре Егения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, песни из кинофильмов, русские, украинские, цыганские народные песни, а так же песни из репертуара известных исполнителей. Разноплановые, талантливые и неожиданные выступления вывели Евгения в лидеры шоу «Точь-в-точь» на Первом канале! Вас ждет интересная программа концерта, составленная из лучших песен репертуара певца.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 4, 2018 23:46
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