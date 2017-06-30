Евгений Росс споет для жителей Алтайского края на Фестивале хорошей песни

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 01:45

Евгений Росс споет для жителей Алтайского края на Фестивале хорошей песни

Евгений Росс споет для жителей Алтайского края на Фестивале хорошей песни

Мероприятие пройдет в Барнауле и селе Акулово

Фестиваль хорошей песни известного поэта и композитора Евгения Росса пройдет в Барнауле и селе Акулово.

Жители краевой столицы смогут послушать любимого певца 30 июня. Его концерт пройдет в ДК Моторостроителей.

1 июля Фестиваль хорошей песни пройдет в селе Акулово в Первомайском районе. Гостей ждет выступление самого Евгения Росса, неоднократного лауреата премии «Шансон года».

Также перед собравшимися выступит польская вокалистка Рената Волкиевич, певец Владимир Захаров, эстрадный исполнитель Николай Трубач, актер Феликс Луцкий и группа Владимира Кислова.

 

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Автор: Александр Июнь 30, 2017 01:45
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