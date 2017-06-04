Фанаты «Гарри Поттера» опубликовали тизер своего фильма о Волан-де-Морте

Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2017 11:46

Фанаты «Гарри Поттера» опубликовали тизер своего фильма о Волан-де-Морте

Фанаты "Гарри Поттера" опубликовали тизер своего фильма о Волан-де-Морте

Лента рассказывает предысторию темного мага Волан-де-Морта

Независимая киностудия Tryangle Films опубликовала первый тизер фильма по вселенной «Гарри Поттера». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, пишет «Лента.ру».

Картина называется «Волан-де-Морт: Корни наследника» (Voldemort: Origins of the Heir). В ней будет рассказана предыстория главного антагониста франшизы, темного мага Волан-де-Морта. По сюжету наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Она подозревает, что убийство совершил Том Реддл, выпускник школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Издание отмечает, что картина снимается на пожертвования фанатов через краудфандинговую платформу. Также в студии добавили, что компания Warner Bros., которая владеет правами на франшизу «Гарри Поттер», не имеет к Tryangle Films претензий по использованию персонажей. Премьера фильма на YouTube запланирована на осень текущего года.

«Газета.Ru» добавляет, что работа над картиной ведется с начала прошлого года, когда ее создатели перечитали книгу «Гарри Поттер и Принц-полукровка» за авторством Джоан Роулинг и задумались, почему же Том Реддл стал Волдемортом. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2017 11:46
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