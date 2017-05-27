Фаворита Канн «Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула

Картина «Нелюбовь» выходит в прокат 1 июня
Новый фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который 1 июня выходит в российский кинотеатр, покажут в Барнауле.
Как сообщили Amic.ru в компании «Киномир», драма самого успешного российского режиссера последнего десятилетия будет идти в кинотеатрах «Арена» и «Европа».
Отметим, что картина «Нелюбовь» недавно была показана на 70-м Каннском кинофестивале, где ее встретили с овациями. Фильм является одним из главных фаворитов на получение «Золотой пальмовой ветви». Жюри, под председательством Педро Альмадовра, огласит итоги фестиваля уже 27 мая.
«Нелюбовь» — драма и пятый фильм Звягинцева. В основе сюжета – история супругов, чей сын исчезает на фоне развода.
Материалы по теме
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий