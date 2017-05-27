Фаворита Канн «Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула

Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 11:45

Фаворита Канн «Нелюбовь» Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула

Фаворита Канн "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула

Картина «Нелюбовь» выходит в прокат 1 июня

Новый фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который 1 июня выходит в российский кинотеатр, покажут в Барнауле.

Как сообщили Amic.ru в компании «Киномир», драма самого успешного российского режиссера последнего десятилетия будет идти в кинотеатрах «Арена» и «Европа».

Отметим, что картина «Нелюбовь» недавно была показана на 70-м Каннском кинофестивале, где ее встретили с овациями. Фильм является одним из главных фаворитов на получение «Золотой пальмовой ветви». Жюри, под председательством Педро Альмадовра, огласит итоги фестиваля уже 27 мая.

«Нелюбовь» — драма и пятый фильм Звягинцева. В основе сюжета – история супругов, чей сын исчезает на фоне развода.

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Автор: Александр Май 27, 2017 11:45
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