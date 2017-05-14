Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 08:45

Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново

Федора Бондарчука обвинили в обвале цен на жилье в Чертаново

Картина «Притяжение» заработала около полутора миллиардов рублей в прокате

Федора Бондарчука обвиняют в обвале цен на рынке жилья в Москве. Житель Чертаново заявил, что из-за фильма режиссера «Притяжение» стоимость его квартиры снизилась на 1,5 миллиона рублей. Теперь он требует компенсации, сообщает «Российская газета».

Портал The Question организовал сбор вопросов, чтобы затем в интервью озвучить их Федору Бондарчуку. Среди многих обращений не осталось без внимания замечание одного из жителей Чертаново. По мнению некоторых рецензентов, спокойный спальный район в «Притяжении» похож почти на гетто.

«Знаете ли вы, что после выхода «Притяжения» моя квартира в Северном Чертаново, где он снимался, подешевела на полтора миллиона рублей? Собираетесь ли вы компенсировать мне ущерб?» – поинтересовался у режиссера анонимный пользователь портала The Question. 

Отметим, что фантастический блокбастер «Притяжение» вышел в прокат в январе 2017 года и заработал более полутора миллиардов рублей.

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Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 08:45
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