Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 05:46

Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет в Алтайском крае

Фестиваль «Because of the Beatles» пройдет в Алтайском крае

Летом в Алтайском крае в пятый раз состоится Музыкальный фестиваль «Because of the Beatles». Он пройдет 7 июля на территории «Бирюзовой Катуни».

Хэдлайнер — группа «Father Mckenzie» (г.Ростов- на-Дону), которая исполняет исключительно песни из дискографии группы Beatles и сольного творчества ее участников. Так, в 2017 году группа отыграла 10 концертов на родине Beatles, в Ливерпуле, в рамках фестиваля International Beatleweek.

Кроме того, как сообщили в Алтайтурцентре, выступят группы из Барнаула, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска. Это «Мы», «Paramaribo» и «Red Rollers, «Ракеты», «Palm beach 04» и «La Suerte Band».

Всех битломанов ждет сюрприз — на фестивале выступит симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, который исполнит сюиту из двенадцати песен Битлз. Также на сцену выйдет мужской вокальный ансамбль под руководством А. Афанасьева.

Начало — в 17:00. Вход на фестиваль — свободный.

Фото с официального сайта Алтайского края

 

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mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 05:46
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