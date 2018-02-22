Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 23:45

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края
Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Почти 700 книг, напечатанных в Алтайском крае и увидевших свет в 2017 году, стали «героями» масштабной экспозиции XIII фестиваля книги «Издано на Алтае». Открытие фестиваля, приуроченного к 130-летию Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова, прошло 15 февраля.

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Организаторы мероприятия рассказали, что каждого посетителя в этот день встречали барышни, словно сошедшие с полотен конца 19 века, и в обмен на право входа на выставку и белый цветок, как символ участия в библиотечном развитии, просили процитировать пару строк из любого литературного произведения.

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

На открытии фестиваля заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин заверил, что органы власти и впредь будут прикладывать все усилия, чтобы алтайские писатели в масштабах страны были на передовых позициях. Он зачитал поздравительный адрес от губернатора края Александра Карлина, в котором, в частности, говорится, что «учреждение уверенно внедряет новейшие технологии, обеспечивающие свободный доступ пользователей к информационным ресурсам, успешно реализует масштабные проекты в области культуры, науки и издательского дела, значимость которых — повод для гордости Алтайского края».

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

В завершении торжества было объявлено о начале традиционного конкурса «Лучшая книга Алтая»: ежегодно жюри выбирает из всего «пополнения» книжного богатства края победителей в 7 номинациях. Итоги будут подведены на закрытии фестиваля «Издано на Алтае» 29 марта.

Фестиваль «Издано на Алтае» открылся в главной библиотеке края

Всего в программе полуторамесячного форума – почти 40 мероприятий. Кроме АКУНБ им. В. Я. Шишкова, площадками фестиваля являются краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской, Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина (Новоалтайск), краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, Центральная городская библиотека им. В. Шукшина (Бийск) и Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова.

Фото: Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 23:45
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