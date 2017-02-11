Фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» пройдет в регионе в апреле

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 11:45

Конкурс пройдет в регионе впервые. Он будет посвящен памяти Германа Титова и приурочен к 80-летию Алтайского края

Фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» пройдет в Алтайском крае с 12 по 14 апреля. Он будет посвящен  памяти Германа Титова и приурочен к 80-летию региона. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Как сообщается, в эти дни пройдет молодежная конференция «Молодежь Алтая — космосу», художественно-публицистическая программа «Алтайский край — дорога в космос», состоятся встречи с военными из космических войск и многие другие мероприятия, посвященные теме космоса.

Отметим, что «космический» фестиваль в Алтайском крае пройдет в первый раз. Инициировали проведение этого мероприятия Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова и управление по культуре и архивному делу при поддержке Министерства образования и науки региона. 

Между тем, накануне в регионе начался  конкурс учебно-исследовательских работ «Алтай космический». Участие в конкурсе сможет принять любой школьник, которому уже исполнилось десять лет.

Телефоны для справок: (38531) 23-6-00 и 23-6-80.

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 11:45
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