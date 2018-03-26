Фестиваль национальных традиций пройдет в Барнауле 18 апреля

mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45

Фестиваль национальных традиций пройдет в Барнауле 18 апреля

Фестиваль национальных традиций пройдет в Барнауле 18 апреля

В Алтайском государственном колледже в Барнауле 18 апреля пройдет VI краевой фестиваль культурных традиций «Мы вместе». У мероприятия будет несколько направлений: национальное художественное самодеятельное творчество, национальный стол, видеоролики «Традиции и современность», «Культура и традиции народов России».

По первому направлению участники представят народный вокал и народный танец, продемонстрируют инструментальное исполнение и национальные костюмы. По второму – ярко накроют стол блюдами национальной кухни, расскажут о национальных традициях, связанных с этими блюдами.

Конкурс видеороликов проходит заочно. Их отправляют до 9 апреля, сообщает Краевой дворец молодежи.

В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция «Культура и традиции народов России». Для выступлений на нее принимают исследовательские, практические работы студентов. Участников и победителей фестиваля ждут сертификаты, дипломы, подарки.

Заявки на участие принимают по почте agkol@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на участие в фестивале «Мы вместе!».

 

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mavit
Автор: mavit Март 26, 2018 11:45
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