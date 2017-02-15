Фестиваль пройдет в концертном зале Алтайского государственного колледжа
Фестиваль татаро-башкирской культуры пройдет в Барнауле 26 февраля в концертном зале Алтайского государственного колледжа. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как сообщается, в этом году фестиваль решили приурочить к юбилею татарской актрисы, певицы, композитора Сары Садыковой. Организацию этого культурного мероприятия взяли на себя Центр татарской культуры «Дулкын» и Клуб башкирской культуры «Уралым».
Посетителей фестиваля ждут яркие номера ансамбля «Дуслар», выступление молодежного клуба «Яшь йөрәкләр». Также будет организована выставка предметов быта. Здесь же посетители смогут попробовать блюда национальной кухни. Вход бесплатный.
Напомним, в краевой столице в настоящее время проживает более полутора тысяч татар.
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