Барнаульцы смогут увидеть лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров
IV Всемирный Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле 12 июня. Об этом сообщает управление Алтайского края по культуре и архивному делу.
Здесь жители краевой столицы смогут увидеть лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров. Также будет выбран победитель. Отметим, что Фестиваль уличного кино пройдет в 300 российских городах.
Создатель проекта отметил, что намеренно отказался от жюри, чтобы фестиваль стал по-настоящему народным.
Мероприятие пройдет в Парке спорта Алексея Смертина. В 17.30 будут работать десять интерактивных площадок в рамках фестиваля, посвященного Году экологии. В 18.45 начнется праздничное шествие и выступление творческих и спортивных коллективов. Открытие фестиваля назначено на 20.00.
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Нина Гаврилина
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Вася
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Вася Камушкин
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Максим Алейников
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Артур
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