Фестиваль в Парке спорта в Барнауле соберет десятки известных рок-групп

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45

Фестиваль в Парке спорта в Барнауле соберет десятки известных рок-групп

Фестиваль в Парке спорта в Барнауле соберет десятки известных рок-групп

Мероприятие состоится 6 августа

Фестиваль в Парке спорта в Барнауле соберет десятки известных рок-групп

Первый масштабный рок-фестиваль пройдет в Барнауле 6 августа с 15.00 до 22.00 на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина

Одним из самых громких и посещаемых мероприятий этого года станет новый фестиваль рок-музыки «Парк Рок». Организаторы обещают только живую музыку, качественное музыкальное и световое оборудование, выступления легендарных рок-команд Барнаула, Алтайского края, Новосибирска, развлекательные площадки, призы и подарки.

О своем участии уже заявили известные рок-группы: трибьют группы Ленинград «SkaйФ», «REBELS STREET», «Волны», «Тиара», «NольТри», «Шоу Мегабит», «Несуразные вещи», группа «РЭТОР», «Outlooks», «Провинция», «Ракеты», «PunkRock Orchestra ПП», «Redrollers».

Организаторы пока не называют имен всех ключевых фигур фестиваля, но отмечают, что на сцене в этот день будет только живая музыка. Организаторами фестиваля выступают администрация Алтайского края, Парк спорта Алексея Смертина, а также молодежный парламент Алтайского края и «Наше радио».

Ранее в интервью Amic.ru управляющий Парком спорта Алексей Трофимов рассказал, что в ближайшее время там состоится несколько интересных событий. В частности, фестиваль короткометражного кино, который провели на днях в рамках Шукшинского кинофестиваля, и рок-фестиваль.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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