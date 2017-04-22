Филипп Киркоров считает, что России нужно отказаться от «Евровидения»

Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2017 21:45

Филипп Киркоров считает, что России нужно отказаться от «Евровидения»

Филипп Киркоров считает, что России нужно отказаться от "Евровидения"

По мнению певца, от участия в конкурсе нужно отказаться, пока не изменятся правила «Евровидения»

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров заявил, что нашей стране не следует участвовать в «Евровидении» до тех пор, пока организаторы музыкального конкурса не изменят его правила. Об этом пишет ТАСС.

«Еще до ситуации с Юлей [Cамойловой] я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участие в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила», — отметил певец.

Главной претензией Киркорова является тот факт, что при голосовании оценка разделяется поровну между зрителями и жюри. А певец считает, что соотношение голосов нужно разделить на 70:30 или 80:20 в пользу аудитории.

Отметим, что российский певец и раньше призывал к бойкотированию конкурса. По его мнению, некоторые страны продолжат и дальше сводить счеты с Россией.

Напомним, в этом году Россию на музыкальном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила певице въезд на Украину из-за ее выступлений в Крыму.
 

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Автор: Александр Апрель 22, 2017 21:45
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