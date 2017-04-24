Фильм «Дэдпул-2» выйдет на экраны 1 июня 2018 года

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45

Фильм «Дэдпул-2» выйдет на экраны 1 июня 2018 года

Фильм "Дэдпул-2" выйдет на экраны 1 июня 2018 года

Съемки фильма начнутся этим летом

«Дэдпул-2» выйдет на экраны кинотеатров 1 июня 2018 года. Уже этим летом в США начнутся съемки фильма, пишет портал runews24.ru.

Режиссером фильма выступит Дэвид Лейтч. Он снимал фильмы «V-значит вендетта» и «Джон Уик». Сценарием картины займутся Ретт Риз и Пол Верник.

Отметим, что первая часть этого фильма вышла на экраны страны зимой прошлого года.  Лента получила неоднозначные отзывы критиков, но, несмотря на это, ей удалось собрать по всему миру более $780 млн.

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Автор: Александр Апрель 24, 2017 15:45
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