Фильм «Хранители Алтая» сможет увидеть каждый

mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 11:46

Фильм «Хранители Алтая» сможет увидеть каждый

Фильм «Хранители Алтая» сможет увидеть каждый

Уже в феврале этого года на экраны кинотеатров России выйдет документальный фильм "Хранители Алтая". Этот фильм рассказывает о замечательных людях, которые охраняют природу и возрождают лучшие традиции Алтая. Пока его демонстрируют только на специальных показах, пишет Алтапресс.

Известно, что фильм «Хранители Алтая» является итогом четырех лет работы экологов и волонтеров. Для его съемок понадобилось 25 экспедиций — режиссер Константин Серебряков вместе с творческой группой  — руководителем «Гильдии путешественников», членом Русского географического общества Даниилом Безденежных, оператором-фотографом Максимом Наземцевым и другими специально ездили на плато Укок и в алтайские села, чтобы пообщаться с разными людьми. Один из героев — писатель Андрей Коробейщиков. Он рассказывает об общине воинов-шаманов тайшин, стоящих во все времена на защите Алтая, проводит глубокие путешествия, погружая людей в сакральный мир духов и сталкивая их с самими собой. Еще один герой Борис Киндиков — мастер горлового пения. Он исследует Алтай, в поисках рунических надписей, чтобы рассказать о смыслах древних посланий будущим поколениям.

Презентация фильма в Москве вызвала много положительных откликов. По телевизору «Хранителей Алтая» покажут не раньше весны.

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mavit
Автор: mavit Январь 21, 2018 11:46
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