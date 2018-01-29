Фильм из записей с российских видеорегистраторов вышел в прокат в США

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 05:45

Фильм из записей с российских видеорегистраторов вышел в прокат в США

Фильм из записей с российских видеорегистраторов вышел в прокат в США

В американский прокат вышел фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова. Кинолента полностью состоит из нарезок видеорегистраторов. Американские СМИ сообщают, что зрители к картине отнеслись положительно.

«Тут важен контекст – на фестивале фильм будет «обшит» другими картинами, другими мирами, он будет производить совершенно другой эффект», – сказал режиссер на фестивале «Артдокфест».

Публика восприняла фильм с юмором. Некоторые зрители отметили забавные абсурдные сценки из российской жизни. Кого-то заинтересовал захватывающий экшн, пишут «Известия».

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии