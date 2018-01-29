Фильм из записей с российских видеорегистраторов вышел в прокат в США

В американский прокат вышел фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова. Кинолента полностью состоит из нарезок видеорегистраторов. Американские СМИ сообщают, что зрители к картине отнеслись положительно.

«Тут важен контекст – на фестивале фильм будет «обшит» другими картинами, другими мирами, он будет производить совершенно другой эффект», – сказал режиссер на фестивале «Артдокфест».

Публика восприняла фильм с юмором. Некоторые зрители отметили забавные абсурдные сценки из российской жизни. Кого-то заинтересовал захватывающий экшн, пишут «Известия».