Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» собрал в первый день $22,4 млн

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 22:45

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» собрал в первый день $22,4 млн

Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" собрал в первый день $22,4 млн

Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее» прошла в четверг, 9 февраля

Фильм Мартина Джеймса Фоули «На пятьдесят оттенков темнее», вышедший в российский прокат 9 февраля, бьет рекорды по кассовым сборам. Об этом пишет «Росбалт».

Как сообщается, в американском прокате в первый же день продолжение фильма  «Пятидесяти оттенков серого» собрало 22,4 миллиона долларов.

Напомним, первая часть вышла в прокат ровно два года назад. За первые же выходные картина заработала 85,1 миллионов долларов.

Отметим, что на фильм в основном идут женщины. Мужчин на сеансов не набирается и 20%.

Фильмы  «Пятидесяти оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» сняты по одноименным книгам  Э. Л. Джеймс. В основе сюжета любовные отношения между молодой девушкой Анастейшей Стил и миллионером Кристианом Греем, который увлекается необычным сексом.

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Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 22:45
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