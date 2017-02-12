Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» собрал в первый день $22,4 млн

Премьера фильма «На пятьдесят оттенков темнее» прошла в четверг, 9 февраля

Фильм Мартина Джеймса Фоули «На пятьдесят оттенков темнее», вышедший в российский прокат 9 февраля, бьет рекорды по кассовым сборам. Об этом пишет «Росбалт».

Как сообщается, в американском прокате в первый же день продолжение фильма «Пятидесяти оттенков серого» собрало 22,4 миллиона долларов.

Напомним, первая часть вышла в прокат ровно два года назад. За первые же выходные картина заработала 85,1 миллионов долларов.

Отметим, что на фильм в основном идут женщины. Мужчин на сеансов не набирается и 20%.

Фильмы «Пятидесяти оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» сняты по одноименным книгам Э. Л. Джеймс. В основе сюжета любовные отношения между молодой девушкой Анастейшей Стил и миллионером Кристианом Греем, который увлекается необычным сексом.