Фильм о легендарном оружейнике Калашникове планируют снять в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 21:45

Фильм о легендарном оружейнике Калашникове планируют снять в Алтайском крае

Фильм о легендарном оружейнике Калашникове планируют снять в Алтайском крае

В регионе начали подготовку к 100-летнему юбилею великого конструктора

Фильм о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове планируют снять в Алтайском крае.

Данный вопрос обсуждался в рамках первого заседания рабочей группы по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Калашникова, который, напомним, является уроженцем алтайского села Курья.

«На заседании прозвучало предложение по созданию фильма о Михаиле Калашникове, присвоению его имени одной из кадетских школ края», – сообщили в управлении края по культуре и архивному делу.

Кроме того, в 2019 году планируется проведение международной научно-практической конференции памяти Михаила Калашникова. Также будет организована выставка Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в мемориальном музее оружейника в селе Курья.

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Помимо этого, решается вопрос о строительстве на родине Калашникова спортивно-стрелкового комплекса.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летия Михаила Калашникова.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 21:45
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