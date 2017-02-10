Фильм «Притяжение» Бондарчука покажут в 74 странах мира

Картина уже успешно стартовала в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме



Фантастическую картину Федора Бондарчука «Притяжение» будут показывать в Индии и Латинской Америке, а всего права на прокат картины продали уже в 74 страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Walt Disney Studios Motion Pictures Releasing.

Отмечается также, что на днях лента успешно стартовала в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме. «В преддверии Берлинского кинорынка кинокомпания Art Pictures Studio подписала соглашения о продаже прав на картину с компаниями Conquest Filmes (Латинская Америка) и R.D. FILMS (Индия)», — цитирует агентство сообщение.

Подчеркивается, что в Мексике и Бразилии фильм Бондарчука покажут на 200 экранах на каждой территории. Кроме этого, лента выйдет в широкий прокат в Китае на 10 тысячах экранов. В рамках Берлинского кинорынка компания проведет спецпоказ фильма, также продолжаются переговоры с дистрибьюторами, которые представляют англоговорящие территории.

Фильм рассказывает историю о приближении к российской столице НЛО, который военные решают сбить. В итоге корабль падает на московский район Чертаново, разрушая все на пути. В ленте снялись Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Людмила Максакова.