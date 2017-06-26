Фильм про «российский Титаник» хотят снять в Санкт-Петербурге

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 09:46

Фильм про «российский Титаник» хотят снять в Санкт-Петербурге

Фильм про "российский Титаник" хотят снять в Санкт-Петербурге

Режиссер Алексей Козлов отметил, что инцидент с «Баржей 725» находился под грифом «секретно» до 2004 года

Петербургский режиссер Алексей Козлов заявил, что хочет снять историческую картину «Баржа 725» — фильм о затонувшем судне, которое историки прозвали «русским «Титаником» из-за большого числа жертв. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Соответствующей идеей режиссер поделился на очном заседании Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Минкультуры России на текущей неделе. Издание подчеркивает, что на нем были представлены проекты, которые претендуют на государственную поддержку.

Уточняется, что трагедия с баржей произошла в ночь на 17 сентября 1941 года, во время эвакуации из блокадного Ленинграда. Тогда полусгнившая баржа протекла и затонула в Ладожском озере. В результате произошедшего погибли свыше тысячи человек — в основном выпускники и курсанты военных училищ, а также члены их семей, женщины и дети.

Режиссер отмечает, что данное происшествие было засекречено вплоть до 2004 года.

Козлов рассказал, что в фильме будет показан красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, «коварный злодей и влюбленная пара». Он подчеркнул, что в фильме будут сохранены многие реальные исторические факты.

Главные роли в этой картине могут исполнить артистка и депутат Анастасия Мельникова, чей отец должен был плыть на данной барже, Иван Янковский, а также Андрей Мерзликин.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 09:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью
  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии