Фильм про «российский Титаник» хотят снять в Санкт-Петербурге

Режиссер Алексей Козлов отметил, что инцидент с «Баржей 725» находился под грифом «секретно» до 2004 года

Петербургский режиссер Алексей Козлов заявил, что хочет снять историческую картину «Баржа 725» — фильм о затонувшем судне, которое историки прозвали «русским «Титаником» из-за большого числа жертв. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Соответствующей идеей режиссер поделился на очном заседании Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино в Минкультуры России на текущей неделе. Издание подчеркивает, что на нем были представлены проекты, которые претендуют на государственную поддержку.

Уточняется, что трагедия с баржей произошла в ночь на 17 сентября 1941 года, во время эвакуации из блокадного Ленинграда. Тогда полусгнившая баржа протекла и затонула в Ладожском озере. В результате произошедшего погибли свыше тысячи человек — в основном выпускники и курсанты военных училищ, а также члены их семей, женщины и дети.

Режиссер отмечает, что данное происшествие было засекречено вплоть до 2004 года.

Козлов рассказал, что в фильме будет показан красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, «коварный злодей и влюбленная пара». Он подчеркнул, что в фильме будут сохранены многие реальные исторические факты.

Главные роли в этой картине могут исполнить артистка и депутат Анастасия Мельникова, чей отец должен был плыть на данной барже, Иван Янковский, а также Андрей Мерзликин.