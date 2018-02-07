Фильм проекта «Неизвестная Россия» снимали в Немецком районе Алтайского края

В Немецком районе Алтайского края снимали документальный фильм для проекта «Неизвестная Россия». Съемки шли в трех селах – Подсоснове, Гальбштадте и Гришковке. Также авторы проекта побывали в Змеиногорском районе.

Как сообщает газета Немецкого района «Новое время», вместе с оператором приезжал один из авторов проекта Александр Надсадный. В сюжет попадут разные истории и герои, в частности, интервью с самобытным местным художником Иваном Фризеным из Гришковки, который ведет занятия в школе искусств.

Фильм о Немецком районе Алтайского края обещают показать в конце февраля – начале марта.

В Змеиногорском районе гостей заинтересовала история сельского цирка.

Фильмы из цикла «Неизвестная Россия» – получасовые истории об интересных местах и людях в России. Ролики проекта выходят не только на телевидении, их можно увидеть на канале Youtube.

Фото: газета «Новое время».