Фильм проекта «Неизвестная Россия» снимали в Немецком районе Алтайского края

В Немецком районе Алтайского края снимали документальный фильм для проекта «Неизвестная Россия». Съемки шли в трех селах – Подсоснове, Гальбштадте и Гришковке. Также авторы проекта побывали в Змеиногорском районе.
Как сообщает газета Немецкого района «Новое время», вместе с оператором приезжал один из авторов проекта Александр Надсадный. В сюжет попадут разные истории и герои, в частности, интервью с самобытным местным художником Иваном Фризеным из Гришковки, который ведет занятия в школе искусств.
Фильм о Немецком районе Алтайского края обещают показать в конце февраля – начале марта.
В Змеиногорском районе гостей заинтересовала история сельского цирка.
Фильмы из цикла «Неизвестная Россия» – получасовые истории об интересных местах и людях в России. Ролики проекта выходят не только на телевидении, их можно увидеть на канале Youtube.
Фото: газета «Новое время».
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