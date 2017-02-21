Фильм «Терминатор 2» вернется на российские экраны в 3D-версии

Лента Джеймса Кэмерона выйдет на экраны в августе
Компания «Вольга» презентует 3D-версию блокбастера Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день». В России «Вольга» выпустит боевик одновременно с мировой премьерой фильма. Дата 24 августа выбрана не случайно. Именно в конце августа 20 лет назад, согласно прологу картины, началась война людей и машин.
Отметим, что премьера трехмерной версии прошла недавно на Берлинском кинофестивале. Режиссер картины Джеймс Кэмерон гарантирует высочайшее качество 3D от той же команды, что работала над конвертацией «Титаника» и «Аватара».
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