Фильм «Викинг» установил рекорд в российском прокате по кассовым сборам

Исторический фильм «Викинг» установил новый рекорд для отечественного кино
За первые девять дней проката фильм «Викинг» собрал более миллиарда рублей, сообщает издание «Кинобизнес сегодня». Таким образом лента о князе Владимире и крещении Руси установила новый рекорд по просмотрам.
Специалисты говорят, что уже после второго уикенда касса фильма увеличится до 1,25 миллиарда.
Пальму первенства «Викингу» уступила картина Федора Бондарчука «Сталинград». Лента собрала миллиард рулей за 11 дней. А до этого лидерами были фильмы «Вий» и «Экипаж». Понадобилось 12 дней, чтобы собрать более миллиарда рублей.
Фильм «Викинг» снял режиссер Андрей Кравчук. Продюсерами фильма выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Главную роль в картине исполнил Данила Козловский.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий