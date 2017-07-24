Фильм «Золотая рыбка» стал победителем 19-го Шукшинского кинофестиваля

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 21:45

Фильм «Золотая рыбка» стал победителем 19-го Шукшинского кинофестиваля

Фильм "Золотая рыбка" стал победителем 19-го Шукшинского кинофестиваля

Названы победители 19-го Шукшинского кинофестиваля

Победителей 19-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля назвали в субботу, 22 июля, на горе Пикет в Сростках. Председатель жюри этого года Виктор Мережко вручил главный приз – «Колыванскую вазу» – картине Александра Галибина «Золотая рыбка».

Приз за лучшую мужскую роль по итогам фестиваля получил Владимир Ильин за  блокбастер «Время первых». Именно эта картина, которая прошла в прокате в апреле, получила приз за режиссуру: диплом достался Дмитрию Киселеву. Лучшей актрисой фестиваля Виктор Мережко назвал Полину Глухман, которая сыграла в драме «Иван». Именно эта картина получила специальный приз губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Приз за дебют получила Ксения Баскакова за ленту «Птица». В конкурсе короткометражного кино победила ученица Аллы Суриковой режиссер Татьяна Жукова с фильмом «Исповедь мизантропа».  

В субботу в Сростках проходит церемония закрытия Шукшинских дней на Алтае. На горе Пикет традиционно собралось несколько тысяч человек. В 22.00 там покажут фильм Гарика Сукачева «То, что во мне».

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Автор: Александр Июль 24, 2017 21:45
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

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