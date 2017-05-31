Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил награду Каннского фестиваля

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 23:45

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил награду Каннского фестиваля

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил награду Каннского фестиваля

Зрители Каннского кинофестиваля устроили картине десятиминутную овацию

Приз жюри Каннского кинофестиваля получил российский режиссер Андрей Звягинцев за семейную драму «Нелюбовь», передает ТАСС.

На вручении приза режиссер сказал, что это командная заслуга: «Это все мои близкие друзья, это люди, с которыми мы уже много лет делаем кино. Это мой продюсер Александр Роднянский, Миша Кричман, который здесь в зале, мой ближайший друг Олег Негин, который автор сценария».

Напомним, фильм рассказывает об отношениях в московской семье. Родители находятся в ситуации развода, когда их 12-летний сын неожиданно исчезает. После просмотра картины зрители Каннского кинофестиваля устроили десятиминутную овацию.

27 мая Международная федерация кинопрессы наградила премией еще один российский фильм — «Теснота» Кантемира Балагова. Картина была показана на конкурсе «Особый взгляд». Она рассказывает о еврейской семье из Нальчика. Их младший сын похищен, и за него потребовали большой выкуп.

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Автор: Александр Май 31, 2017 23:45
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