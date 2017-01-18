Фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты» запретили на Украине

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 13:45

Фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты» запретили на Украине

Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине

Причина тому – актер Ян Цапник, попавший в черный список СБУ

Две комедии режиссера Эльдара Рязанова  – «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты» – запретили показывать на Украине. Причина тому – актер Ян Цапник, который попал в черный список СБУ как «лицо, угрожающее национальной безопасности» Незалежной. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда». 

Украинская власть внесла Цапника в черный список после роли ополченца ДНР в картине «Военный корреспондент». Актеру запретили посещать страну в течение пяти лет.

Также запрещены другие фильмы и сериалы с его участием.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 13:45
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