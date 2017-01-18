Финал сезона «Шерлока» показал самые низкие рейтинги за историю сериала

Во время первого эфира серию «Последнее дело» посмотрели 5,9 миллиона зрителей
Финальную серию четвертого сезона сериала «Шерлок» посмотрело наименьшее число телезрителей за всю историю шоу. Такие данные приводят в BBC.
Во время первого эфира серию «Последнее дело» посмотрели 5,9 млн зрителей. Это меньше, чем у предыдущего эпизода «Шерлок при смерти» (6 млн). Первый эпизод, премьера которого состоялась в новогоднюю ночь, посмотрели 8,1 миллиона человек.
Любопытно, что эпизод под названием «Последнее дело» в русской озвучке появился в сети за несколько часов до официального выхода в эфир на территории Великобритании. Первый канал, владеющий правами на показ сериала в России, называет предварительной причиной утечки последней серии 4-го сезона хакерскую атаку.
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