Финальная серия 4 сезона «Шерлока» оказалась в сети за день до премьеры

Примечательно, что новая серия опубликована в переводе Первого канала
Заключительная серия 4 сезона сериала «Шерлок» в переводе первого канала оказалась в сети за день до мировой премьеры, сообщает «Российская газета».
Показать финальный эпизод нового сезона сериала должны были только в ночь с 15 на 16 января, как и в Британии.
В связи с чем случилась утечка, в данный момент не ясно. Возможно, пираты сумели воспользоваться онлайн-сервисом Первого канала, где серии можно посмотреть сразу же после телевизионной премьеры.
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