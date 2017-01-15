Финальная серия 4 сезона «Шерлока» оказалась в сети за день до премьеры

Примечательно, что новая серия опубликована в переводе Первого канала

Заключительная серия 4 сезона сериала «Шерлок» в переводе первого канала оказалась в сети за день до мировой премьеры, сообщает «Российская газета».

Показать финальный эпизод нового сезона сериала должны были только в ночь с 15 на 16 января, как и в Британии.

В связи с чем случилась утечка, в данный момент не ясно. Возможно, пираты сумели воспользоваться онлайн-сервисом Первого канала, где серии можно посмотреть сразу же после телевизионной премьеры.