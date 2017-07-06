Фонд кино просит создателей «Защитников» вернуть 51 миллион рублей

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 11:45

Фонд кино просит создателей «Защитников» вернуть 51 миллион рублей

Фонд кино просит создателей "Защитников" вернуть 51 миллион рублей

«Защитники» собрали в прокате 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов

Фонд кино подал в суд на компанию Enjoy Movies и требует у продюсеров 50,8 миллиона рублей, пишут «Ведомости».

Как заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, претензии касаются бюджетных средств, выделенных на создание супергеройского боевика. 

Отмечается, что деньги компания получила на условиях полного возврата через несколько месяцев после выхода фильма.

Лента появилась на экранах в феврале. «Защитники» собрали в прокате 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 11:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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