Фото «живого» Элвиса Пресли появилось в сети

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 06:46

Фото «живого» Элвиса Пресли появилось в сети

Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети

Любители Элвиса Пресли вновь пытаются доказать, что король жив

В сети появилась очередная фотография, доказывающая, что певец Элвис Пресли жив. Как пишет «Лента.Ру», загадочный снимок был сделан в поместье Грейсленд в Мемфисе (штат Теннесси), где и жил артист. Зафиксирован на нем бородатый мужчина, который пришел на праздничное мероприятие, посвященное дню рождения Элвиса.

Фото разместили в Facebook-сообществе «Доказательство того, что Элвис Пресли жив».

О сходстве говорить довольно сложно. Напомним, что Пресли умер 16 августа 1977 года. Причиной стал сердечный приступ, певцу на тот момент было всего 42. До сих пор его поклонники ищут подтверждение тому, что он на самом деле жив.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 06:46
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